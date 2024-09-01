Російська армія за 10 км від Покровська: у DW спрогнозували, що очікує місто

Армія РФ продовжує наступати на Покровському напрямку, підійшовши за 10 км до міста Покровськ.

Покровський напрямок надалі залишається найважчим на фронті — російські війська продовжують свій наступ. Силам оборони України доводиться відходити з деяких позицій.

Про це пише DW.

За великим рахунком місто навіть не обов'язково захоплювати: достатньо, щоб до нього добивала артилерія, вважають експерти видання.

Зокрема, офіцер служби Генштабу Збройних сил Австрії, полковник Маркус Райснер зазначає, що Покровськ розташований на перетині головних залізничних шляхів постачання. Тому це місто є ключовим логістичним хабом, формуючи кістяк української оборони та забезпечення від Вугледара і до півночі Донецької області.

"Авдіївка була тією фортецею, яка захищала населені пункти, залізничні колії та дороги на захід. Відтоді цю функцію по суті взяв на себе Покровськ. Але прорвавши дві лінії оборони, росіяни тепер впритул наблизилися до останньої, нехай і найбільш захищеної", - каже Райснер.

На думку аналітиків, проблема Покровська полягає в тому, що росіянам навіть не обов'язково брати під контроль саме місто: з його околиць вони вже зможуть обстрілювати українські лінії забезпечення.

Берлінський експерт з Європейської ради з міжнародних відносин Густав Грессель анітрохи не сумнівається, що росіяни артилерією зрівняють місто з землею. На його думку, найгіршим результатом цієї битви може стати повна окупація Донецької області.

Покровськ та Мирноград із загальним населенням близько 100 тисяч людей - останні великі міста Донецької області на захід від обласного центру, які залишаються під контролем України.

Що відомо про наступ на Покровськ

Покровськ - логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк, Костянтинівку, Краматорськ та вглиб країни.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого цього року російські ЗС почали наступ на Покровському напрямку. В квітні їм вдалося знайти шпарину в українській обороні біля селища Очеретине і посилити тиск на позиції ЗСУ.

У середині липня російська армія подолала ще одну лінію оборони біля села Прогрес і за місяць вона змогла наблизитись до Покровська на відстань 10 км, а до сусіднього міста Селидове - 3 км.

На тлі відносно швидкого просування російських військ на Донбасі успіхи ЗСУ, що наступають у Курській області, останніми днями виглядають скромнішими.

Українська армія, як і раніше, намагається розширити зону контролю, але, у порівнянні з першими днями операції, інтенсивність бойових дій помітно знизилася, а просування сповільнилося, кажуть аналітики.

Пояснюючи причини важкої ситуації біля Покровська, Олександр Сирський наголосив, що Москва зосередила тут найбільш боєздатні свої підрозділи.

Щодня на цьому напрямку фіксується близько 50 боєзіткнень. РФ має перевагу в живій силі, артилерії, авіації і бронетехніці.

Сирський наголосив, що ситуація біля Покровська дуже важка, але перебуває під контролем України.

36 штурмів! Росіяни тиснуть на Покровськ!

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