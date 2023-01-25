Російська армія захищається: в ISW розповіли про намагання Герасимова виправдати втрати РФ у війні

Керівник генерального штабу та командувач окупаційного угруповання російських військ на війні в Україні Валерій Герасимов намагається зобразити себе та традиційну структуру військового командування справжніми захисниками Росії.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Зображення Герасимовим війни і зусилля Генерального штабу з активізації діяльності в історичному контексті Великої вітчизняної війни є частиною кампанії з протидії могутності і впливу засновника і куратора ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, а також голови Чечні Рамзана Кадирова", - наголошують американські аналітики.

Зазначається, що 23 січня керівник російського генштабу заявив, що президент-диктатор Володимир Путін схвалив план міністра оборони Сергія Шойгу щодо розвитку здатності російських збройних сил реагувати на "нові загрози безпеці".

Щобільше - Герасимов послався на історичну роль російського генерального штабу у керівництві та захисті РФ під час кількох військових криз. Зокрема, й Другу світову війну. Аналітики зауважують, що Герасимов продовжує спроби Путіна переосмислити нинішню боротьбу як спробу, подібну до Великої вітчизняної війни, виправдати необхідність великих втрат і мобілізації з боку росіян.

Герасимов у війні

У Росії 11 січня змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником.

У Міноборони Великої Британії вважають, що призначення Герасимова командувачем "спеціальної військової операції" свідчить про зміну підходу Володимира Путіна до ведення війни.

Також у британській розвідці наголошують, що Герасимов звільняє здібних російських генералів, аби взяти під контроль військову ієрархію РФ. Зокрема, було звільнено російського генерал-полковника Михайла Теплинського. Він був керівником відносно успішного виведення російських військ із заходу від Дніпра у листопаді 2022-го.

Військовий аналітик Олексій Гетьман вважає, що після призначення Герасимова може змінитися тактика завдання російських ракетних ударів. На думку експерта, через брак високоточних ракет росіяни стануть ще більше тероризувати прикордонні території обстрілами з С-300.

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