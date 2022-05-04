Російська армія застосовує проти України заборонену та експериментальну зброю - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія під час війни з Україною не обмежується озброєнням, яке дозволено міжнародним правом.

Вона повідомила, що російські військові використовують в Україні чимало забороненої та навіть експериментальної зброї, яка ще перебуває в процесі розроблення.

Про це заступниця міністра оборони розповіла телеведучим телеканалу Україна 24 Євгену Кисельову та Віолетті Логуновій в ефірі проекту FREEDOM.

"Тривають дуже гарячі бої, оборона дуже потужна, але й напад із боку Російської Федерації і агресія доволі сильна. Росія використовує широкий спектр зброї, вони вже давно вийшли за рамки того списку, який дозволений міжнародним правом для використання в агресії, або простою мовою, це війна.

І на сьогодні вони використовують і ракетні удари, і бомбові удари, і різноманітну заборонену зброю, навіть експериментальну. Тобто росіяни в цій війні навіть дозволяють собі ставити експерименти із тією зброєю, яку вони розробляють", - сказала Маляр.

Нагадаємо, ввечері 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу і низка населених пунктів зазнала ракетних ударів. Зокрема, кілька вибухів пролунали у Дніпрі. Окрім того, про вибухи в місті повідомила і влада Миколаєва.

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