Російська армія завдала ракетних ударів по Запоріжжю

У четвер, 21 квітня, армія Російської Федерації завдала ракетних ударів по місту Запоріжжя.

Зазначається, що внаслідок повітрянохї атаки росіян постраждалих немає.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

"Близько 30 хвилин тому (близько 13:00 - Ред.) в Запоріжжі зафіксовано два "прильоти". Противник в черговий раз намагався завдати шкоди інфраструктурі міста Запоріжжя шляхом ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.

Мешканців міста просять нічого не фотографувати та не розповсюджувати фото- та відеоматеріали.

До слова, о 12:58 в Запоріжжі була оголошена повітряна тривога.

Як повідомлялося, Росія відповіла відмовою на пропозицію генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша про запровадження в Україні "великоднього перемир'я" від четверга, 21 квітня до православної пасхальної неділі. За його словами, таке перемир'я дозволило б евакуювати більше мирних жителів з районів України, охоплених бойовими діями.

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