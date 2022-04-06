Російська армія завдала ракетного удару по Вінницькій області

Наразі місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

Армія Російської Федерації у середу, 6 квітня, випустила ракети по Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"42-й день війни. Є ракетний удар по Вінниччині. Але звертаюсь до усіх усіх: не допомагайте ворогу. Не публікуйте у соцмережах: де і куди впала ракета, не поширюйте фото та відео", - наголосив керівник області.

За словами Борзова, місцева влада уточнює інформацію про постраждалих та руйнування, викликані через повітряну атаку. Рятувальні служби працюють на місці, зауважив він.

Сергій Борзов просить місцевих мешканців реагування на повітряну тривогу: спускатися в укриття, коли лунають серени, а не нехтувати цим правилом.

Як повідомлялося, у Львівській області збили дві російські крилаті ракети: цілями були цивільні об'єкти. Винищувачі окупантів країни-агресорки Росії із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України анприкінці минулої доби, 5 квітня. Уламки ракети впали на околицях Радехова. Жертв і постраждалих немає

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