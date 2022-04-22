Російська армія завершує визначати вигідні місця для головних ударів на сході України – Міноборони

Російська армія завершує визначати вигідні місця для головних ударів на сході України – Міноборони

Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів на сході України. Зокрема, про це свідчать безперервні наступальні дії на окремих напрямках.

В Міноборони України також повідомили, де зафіксована найбільша активність російських окупантів.

Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу 22 квітня.

"Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання головних ударів. Про це свідчать, зокрема, способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника, а також безперервні наступальні дії на окремих напрямках", – розповів речник оборонного відомства.

Він також повідомив, що найбільшу активність окупантів фіксують:

у напрямку Ізюм-Барвінкове,

в районі вузлової залізничної станції Попасна,

в районі Сєвєродонецького урбанізованого району поблизу Маріуполя,

на ділянці дороги Запоріжжя-Донецьк.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що Росія передислоковує свої війська з Білорусі на схід України та намагається знайти "найбільш вразливі місця" ЗСУ, щоб розпочати широкомасштабний наступ на Донбасі.

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