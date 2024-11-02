Російська армія зазнала рекордних втрат у жовтні: про що це свідчить — Коваленко

Посилення наступу російської окупаційної армії у жовтні 2024 року призвело до рекордної кількості втрат у ворога за один місяць — найбільшої від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Втрати особового складу

У жовтні російські окупаційні війська (РОВ) встановили абсолютний рекорд втрат особового складу – 41 980.

Коваленко зазначив, що цього року втрати серед окупантів можуть перевищити сумарну кількість за перші два роки повномасштабної війни: 2022 року втрати РОВ склали 92 920 особового складу, 2023 року - 253 290, а за неповний 2024 рік - вже 336 400.

“Такі високі показники обумовлено тим, що піхота стає превалюючим наступальним потенціалом, тоді як техніка - дедалі дефіцитнішою”, - наголосив він.

Також аналітик відзначив, що втрати РОВ понад 40 тисяч на місяць ускладнюють російському командуванню повну компенсацію втрат через мобілізаційні процеси.

Втрата танків

У жовтні російські окупанти втратили 279 танків.

“Це далеко не рекорд, не срібло і навіть не бронза. Однак це чіткий показник ситуації з танками в окупаційних військах, адже в таких напружених наступальних діях танків використовують набагато менше, ніж ББМ. І цей показник лише підтверджує той факт, що запаси танків на складах і арсеналів зберігання в Росії вичерпані, а ті, що в строю, намагаються максимально економити”, - пояснив він.

Втрати ББМ

Цього ж місяця було також встановлено абсолютний рекорд втрат ББМ російськими окупаційними військами – 923.

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Як відзначив Коваленко, попередній рекорд російських окупантів тримався дуже довго: ще у березні 2022 року вони втратили 889 ББМ.

“Цей показник, звичайно, пов'язаний з активізацією окупаційних військ на низці напрямків та поверненням до практики механізованого штурму. З ББМ ситуація у ворога не краща, ніж з танками в питаннях комплектації підрозділів, але в кількісному співвідношенні їх все ж таки більше, а тому і застосовуються при механізованих штурмах вони частіше”, - пояснив аналітик.

Втрати артилерії

У жовтні втрати ствольної артилерії у РОВ не показали рекорду, але тримали досить високий показник - 1184 одиниці.

Втрати РСЗВ

Минулого місяця російські окупаційні війська втратили 40 реактивних систем залпового вогню.

“Це середній статистичний показник останніх місяців і навряд чи ми побачимо кардинальні зміни в цій категорії практично до кінця війни. Хіба лише у разі глибокого і дуже швидкого прориву Сил оборони України на театрі бойових дій”, - відзначив Коваленко.

Втрати ППО

У жовтні протиповітряна оборона російських окупантів втратила 31 комплекс.

За словами аналітика, це також середньостатистичний показник, але військово-промисловий комплекс Росії тепер не може за місяць компенсувати втрати ППО ні новими, ні відновленими продуктами.

Втрати автотранспорту

Минулого місяця РОВ встановили абсолютний рекорд у втратах автомобільного транспорту - 2417.

“Причини таких втрат вже всім добре відомі - дефіцит у військах танків, ББМ та бронемашин. Саме тому велика кількість неспеціалізованих цивільних машин використовується не за призначенням - не тільки поблизу та безпосередньо на лінії бою, а й безпосередньо під час штурму”, - зазначив Коваленко.

Втрата спецтехніки

Кількість втраченої спецтехніки становить 265 одиниць, це достатньо високий рівень, але не рекорд.

“Причини незмінно пов'язані з тим, що РВВ змушені проводити інженерні роботи не лише поблизу лінії бойового зіткнення та зі спробами максимально евакуювати пошкоджену дефіцитну техніку з поля бою, а й з активізацією з вересня російських військ у Курській області”, - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника станом на ранок 2 листопада орієнтовно склали близько 697 680 солдатів. За минулу добу було ліквідовано ще 1270 окупантів.

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