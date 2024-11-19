Російська армія зазнає втрат, але щодня поповнюється: підрахунок загиблих та новобранців

Росія втратила більше солдатів у цій війні, ніж будь-яка індустріально розвинена країна в конфлікті з часів Другої світової війни.

Росія продовжує зазнавати значних втрат у війні проти України. У жовтні кількість убитих і поранених російських військових стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, але російську армію не можна назвати виснаженою, оскільки в першій половині 2024 року Росії вдавалося мобілізувати близько 900 осіб щодня.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Видання зазначає, що як Росія, так і Україна приховують інформацію про свої втрати, однак дослідники та журналісти використовують інноваційні методи для підрахунку кількості загиблих або настільки поранених російських солдатів, що вони більше не можуть брати участь у бойових діях. До таких методів належать аналіз даних з некрологів, кладовищ, виплат по інвалідності та нотаріальних баз. Дослідники припускають, що Росія втратила більше солдатів у цій війні, ніж будь-яка індустріально розвинена країна в конфлікті з часів Другої світової війни.

Російське видання “Медіазона” та Російська служба Бі-бі-сі ведуть підрахунок загиблих, використовуючи публічну інформацію, зокрема новини, некрологи, фото надгробків і дані з кладовищ, які вони перехресно перевіряють для точності.

“Ця робота дозволила створити найповнішу базу даних підтверджених російських бойових втрат: 78 000 солдатів станом на листопад, не враховуючи українських сепаратистів та іноземців, які воюють на боці Росії”, – пише NYT.

Видання наголошує, що підрахунки “Медіазони” є неповними, адже частина загиблих російських солдатів не залишає слідів після смерті. Журналісти оцінюють, що їхні дані охоплюють близько половини всіх втрат.

“Медуза”, “Медіазона” та ВВС використали дані російського державного нотаріату, які містять інформацію про спадкові справи загиблих, і дійшли висновку, що до кінця жовтня загальна кількість загиблих становила приблизно 150 000 осіб. Також підрахунки важких поранень показали, що на одного загиблого припадає двоє важкопоранених, які не зможуть повернутися до служби. Загальні безповоротні втрати російської армії оцінюються у 405 000 – 484 000 осіб.

Розвідка України та НАТО надає оцінки, за якими російські втрати становлять від 600 000 до 700 000 осіб, включаючи загиблих і поранених.

NYT зазначає, що, попри ці втрати, Росія все ще має резерви для мобілізації.

"У війні на виснаження, як це відбувається в Україні, ще однією важливою змінною є формування нових військ. У червні Міністерство оборони Росії нарахувало 33 мільйони чоловіків, придатних до військової служби, згідно з урядовою базою даних, отриманою Meduza. Це порівняно з 6 мільйонами потенційних солдатів, які проживали в Україні до вторгнення Росії у 2022 році”, – пише видання.

Також читайте Окупанти мобілізують українську молодь на тимчасово окупованих територіях – ISW

Попри такі втрати, Росія продовжує поповнювати свої збройні сили. За аналізом бюджету, у першій половині 2024 року щодня до лав армії вступали близько 900 осіб. Кремль також залучає іноземних добровольців, зокрема з Північної Кореї, для участі у бойових діях.

“Такі темпи рекрутування дозволили російським військовим не лише поповнити втрати, але й створити нові підрозділи. Цього місяця Пентагон заявив, що Кремль зібрав об’єднані сили з 50 000 російських і північнокорейських військовослужбовців для витіснення українських сил з Курської області Росії”, – підсумовує NYT.

Нагадаємо, що Росія змінила тактику боїв у Курській області. Російські війська знищують села в Курській області, атакуючи вночі та обстрілюючи мирних жителів.