Російська армія збільшила кількість штурмів на одній з ділянок фронту: деталі від ЗСУ

Найбільше росіяни тиснуть на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

Російська окупаційна армія Росія збільшила інтенсивність штурмових дій та обстрілів на півдні України. Зокрема, в Херсонській області.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі "Суспільне онлайн".

Наразі росіяни найбільше тиснуть на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, тобто в Херсонській області.

Зі слів Лиховія, протягом 9 вересня армія РФ завдала понад 330 ударів дронами-камікадзе, а це — найбільше за кілька місяців. Більшість із цих ударів припали на Херсонщину.

"Також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів. Їх за минулу добу було 312. І зросла також кількість скидів боєприпасів із БпЛА. Їх було за вчора 224", - розповів речник ОСУВ.

Як повідомлялося, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледара.

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