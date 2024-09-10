Російська армія збільшила кількість штурмів на одній з ділянок фронту: деталі від ЗСУ

Найбільше росіяни тиснуть на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра.
Російська окупаційна армія Росія збільшила інтенсивність штурмових дій та обстрілів на півдні України. Зокрема, в Херсонській області.
Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій в ефірі "Суспільне онлайн".
Наразі росіяни найбільше тиснуть на позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра, тобто в Херсонській області.
Зі слів Лиховія, протягом 9 вересня армія РФ завдала понад 330 ударів дронами-камікадзе, а це — найбільше за кілька місяців. Більшість із цих ударів припали на Херсонщину.
"Також суттєво зросла кількість артилерійських обстрілів. Їх за минулу добу було 312. І зросла також кількість скидів боєприпасів із БпЛА. Їх було за вчора 224", - розповів речник ОСУВ.
Як повідомлялося, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - у Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледара.