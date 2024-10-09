Російська армія збільшила використання снарядів із Північної Кореї - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку фіксується збільшення використання окупантами снарядів виробництва Північної Кореї.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків".

Також читайте Окупанти готуються до ударів ЗСУ по Кримському мосту: як РФ охороняє переправу

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. В районі населеного пункту Глибоке противник продовжував проведення внутрішньої ротації особового складу на передових позиціях, відшукуючи нові маршрути пересування", - додають в ОТУ.

Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях. Внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань. А у Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.

Нагадаємо, в Брянській області вибухнув арсенал, де зберігали озброєння з Північної Кореї та Ірану.

Новини ТСН 11:00 9 жовтня. Ситуація на Курщині! "Бавовна" у Брянській області! Блокування кордону!

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.