Російська армія збільшила використання снарядів із Північної Кореї - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала.
На Харківському напрямку фіксується збільшення використання окупантами снарядів виробництва Північної Кореї.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків".
"Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. В районі населеного пункту Глибоке противник продовжував проведення внутрішньої ротації особового складу на передових позиціях, відшукуючи нові маршрути пересування", - додають в ОТУ.
Поблизу Стариці противник намагався здійснити поповнення особового складу на передових позиціях. Внаслідок вогневого ураження, завданого Силами оборони, поніс втрати та відмовився від виконання завдань. А у Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.
Нагадаємо, в Брянській області вибухнув арсенал, де зберігали озброєння з Північної Кореї та Ірану.
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