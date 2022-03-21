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Російська армія зменшила інтенсивністі повітряних нальотів - Міноборони

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Російська армія зменшила інтенсивністі повітряних нальотів - Міноборони

За 25 днів війни знищено майже сто окупаційних літаків.

Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності нальотів російської армії.

Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України. 

Зазначається, що переважно окупанти країни-агресорки з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

"Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети", - йдеться у повідомленні.

Крім того, по наземних цілях успішно відпрацювала українська ударна авіація. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

До слова, від початку війни РФ проти України, 24 лютого, російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі: зищено 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 березня, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім повітряних цілей ворога: літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

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