Російська армія зменшилась на 1060 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Від початку повномасштабної війни і станом на сьогодні ворожі втрати сягають 634 860 бійців.
Російські війська втратили на фронті в Україні за 15 вересня ще 1060 бійців, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога на фронті
Загальні бойові втрати російської армії на 16 вересня орієнтовно становлять:
- особовий склад – близько 634 860 (+1060) осіб,
- танки – 8683 (+3),
- бойові броньовані машини – 17071 (+8),
- артилерійські системи – 18123 (+14),
- РСЗВ – 1187 (+1),
- засоби ППО – 947 (+0),
- літаки – 369 (+0),
- гелікоптери – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
- крилаті ракети – 2592 (+0),
- кораблі/катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 24712 (+28),
- спеціальна техніка – 3090 (+6).
До слова, Сили оборони України знищили будівлю з російською піхотою у Курській області та зафіксували це на відео.
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