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Російська армія зменшилась на 1060 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Російська армія зменшилась на 1060 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Втрати РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Від початку повномасштабної війни і станом на сьогодні ворожі втрати сягають 634 860 бійців.

Російські війська втратили на фронті в Україні за 15 вересня ще 1060 бійців, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на фронті

Загальні бойові втрати російської армії на 16 вересня орієнтовно становлять:

  • особовий склад – близько 634 860 (+1060) осіб,
  • танки – 8683 (+3),
  • бойові броньовані машини – 17071 (+8),
  • артилерійські системи – 18123 (+14),
  • РСЗВ – 1187 (+1),
  • засоби ППО – 947 (+0),
  • літаки – 369 (+0),
  • гелікоптери – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),
  • крилаті ракети – 2592 (+0),
  • кораблі/катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 24712 (+28),
  • спеціальна техніка – 3090 (+6).

До слова, Сили оборони України знищили будівлю з російською піхотою у Курській області та зафіксували це на відео.

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