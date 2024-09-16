Російська армія зменшилась на 1060 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Від початку повномасштабної війни і станом на сьогодні ворожі втрати сягають 634 860 бійців.

Російські війська втратили на фронті в Україні за 15 вересня ще 1060 бійців, а також десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на фронті

Загальні бойові втрати російської армії на 16 вересня орієнтовно становлять:

особовий склад – близько 634 860 (+1060) осіб,

танки – 8683 (+3),

бойові броньовані машини – 17071 (+8),

артилерійські системи – 18123 (+14),

РСЗВ – 1187 (+1),

засоби ППО – 947 (+0),

літаки – 369 (+0),

гелікоптери – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15263 (+29),

крилаті ракети – 2592 (+0),

кораблі/катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 24712 (+28),

спеціальна техніка – 3090 (+6).

До слова, Сили оборони України знищили будівлю з російською піхотою у Курській області та зафіксували це на відео.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.