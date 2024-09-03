Російська армія зменшилась на 1360 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Від початку повномасштабної війни ворог втратив на фронті 618 960 бійців убитими і пораненими.
Втрати російських військ за добу становлять 1 360 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив 3 вересня.
Загальні бойові втрати ворога на 3 вересня орієнтовно становлять:
- особовий склад – близько 618 960 (+1 360) осіб,
- танки – 8611 (+10),
- бойові броньовані машини – 16 821 (+35),
- артилерійські системи – 17 664 (+18),
- РСЗВ – 1177 (+0),
- засоби ППО – 940 (+0),
- літаки – 368 (+0),
- гелікоптери – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36),
- крилаті ракети – 2 578 (+21),
- кораблі/катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 23 972 (+47),
- спеціальна техніка – 3 003 (+9).
До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.
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