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Російська армія зменшилась на 1360 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Російська армія зменшилась на 1360 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Від початку повномасштабної війни ворог втратив на фронті 618 960 бійців убитими і пораненими.

Втрати російських військ за добу становлять 1 360 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 3 вересня.

Загальні бойові втрати ворога на 3 вересня орієнтовно становлять:

  • особовий склад – близько 618 960 (+1 360) осіб,
  • танки – 8611 (+10),
  • бойові броньовані машини – 16 821 (+35),
  • артилерійські системи – 17 664 (+18),
  • РСЗВ – 1177 (+0),
  • засоби ППО – 940 (+0),
  • літаки – 368 (+0),
  • гелікоптери – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36),
  • крилаті ракети – 2 578 (+21),
  • кораблі/катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 23 972 (+47),
  • спеціальна техніка – 3 003 (+9).

До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.

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