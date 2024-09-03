Російська армія зменшилась на 1360 бійців: Генштаб назвав ворожі втрати

Від початку повномасштабної війни ворог втратив на фронті 618 960 бійців убитими і пораненими.

Втрати російських військ за добу становлять 1 360 бійців убитими і пораненими. Також знищено десятки одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 3 вересня.

Загальні бойові втрати ворога на 3 вересня орієнтовно становлять:

особовий склад – близько 618 960 (+1 360) осіб,

танки – 8611 (+10),

бойові броньовані машини – 16 821 (+35),

артилерійські системи – 17 664 (+18),

РСЗВ – 1177 (+0),

засоби ППО – 940 (+0),

літаки – 368 (+0),

гелікоптери – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 573 (+36),

крилаті ракети – 2 578 (+21),

кораблі/катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 23 972 (+47),

спеціальна техніка – 3 003 (+9).

До слова, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що у серпні Сили оборони України знищили 36 810 окупантів, 6 383 одиниці озброєння та військової техніки.

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