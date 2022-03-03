Російська армія змінила тактику через відсіч ЗСУ - Зеленський

На жодному із стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

Російська армія була змушена змінити тактику наступу через відсіч Збройних Сил України.

Про це 3 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він підкреслив, що усі лінії української оборони збережені. На жодному із стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

"Ракетно-бомбові удари Росії по українських містах - це зізнання, що не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі. Усі лінії нашої оборони збережені. На жодному із стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені, вони приречені", - сказав Зеленський.