Російська армія знищила лікарню в Ізюмі (фото)

Ймовірно, чергова секретна база НАТО.

Російська армія знищила приймальне відділення центральної міської лікарні у місті Ізюм Харківської області.

Про це 8 березня повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

За його словами, під час атаки в лікарні знаходились люди, які потім вибирались з-під завалів.

"Я думав, що ворота аду зачинились, а виявилось, що це був тільки перший поверх. Це приймальне відділення нашої ЦМЛ. Ймовірно, чергова секретна база НАТО. Хворі вибирались з-під завалів, як могли", - сказав він.

Фото: Volodymyr Matsokin

Фото: Volodymyr Matsokin

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