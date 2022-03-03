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Російська армія знищила село на Харківщині: загинули люди (відео)

Російська армія знищила село на Харківщині: загинули люди (відео)

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Російська армія знищила село на Харківщині: загинули люди (відео)

Троє українців загинули.

Російська армія в ніч на 3 березня з повітря атакувала село Яковлівка на Харківщині. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також автомобілі, господарчі споруди.

Про це повідомили у ДСНС.

Поранень зазнали сім осіб, врятовано з-під завалів десять людей, троє українців загинули.

"Ворог так боїться звичайних українських селян, що почав цинічно знищувати цілі села", - пишуть рятувальники.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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