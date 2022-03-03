Російська армія знищила село на Харківщині: загинули люди (відео)

Троє українців загинули.

Російська армія в ніч на 3 березня з повітря атакувала село Яковлівка на Харківщині. Бомбами зруйновано щонайменше 30 приватних житлових будинків, а також автомобілі, господарчі споруди.

Про це повідомили у ДСНС.

Поранень зазнали сім осіб, врятовано з-під завалів десять людей, троє українців загинули.

"Ворог так боїться звичайних українських селян, що почав цинічно знищувати цілі села", - пишуть рятувальники.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється.