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Російська армія знову намагалася атакувати ракетами Одеську область: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська армія знову намагалася атакувати ракетами Одеську область: що відомо

Фото: Associated Press

Один ворожий об'єкт було збито.

Вдень 26 січня під час нової повітряної тривоги російська армія ще раз намагалася здійснити ракетний удар по Одеській області. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Втім, українським силам протиповітряної оборони вдалося збити крилату ракету РФ.

"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета випущена з літака. Дякую ППО", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

До слова, у четвер на Одещині вдруге було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала понад пів години - від 13:50 до 14:27.

Ракетна атака на Одещину 26 січня

В Одеській області о 07:19 пролунала "тривога". Вона тривала до 12:10. У цей час в Мережі повідомили про звуки вибухів у місті. 

Згодом в ОВА повідомили, що в небі над областю українські сили ППО збили три ворожі ракети "Калібр".

Крім того, були "прильоти". Росіяни поцілили в об‘єкти енергетичної інфраструктури. Сталися значні проблеми з електропостачанням. 

У ДТЕК повідомили, що через руйнування в Одеській області будуть діяти екстрені відключення світла. Ситуація може тривати декілька днів - поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2263
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