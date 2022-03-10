Російська армія знову обстріляла Сєвєродонецьк (фото)

Інформації про жертв немає.

У четвер, 10 березня, о 05:55 Сєвєродонецьк у Луганській області обстріляли російські окупанти.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, деякі з місцевих мешканців не встигли добігти до укриття. Окупанти обирають час, "коли люди найбільш незахищені", наголосив голова ОВА.

Наразі фахівці оглядають пошкодження. Інформації про жертв чи потерпілих наразі немає.

Внаслідок обстрілів міста пошкоджено котельню. Відключено 350 багатоквартирних будинків.

Загалом від початку війни, 24 лютого, від російських обстрілів загинули 34 мешканці області. Пошкоджено або зруйновано 224 будівлі. За словами Гайдая, за два тижні війни російська армія близько 200 разів відкривала вогонь. Здебільшого,росіяни обстрілюють артилерією та градами багатоповерхівки Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного.