Російська армія зруйнувала міст у Покровську на Донеччині (фото)

Російські окупанти зруйнували Дмитрівський міст у Покровську Донецької області, який сполучав місто із Мирноградом.

Про це інформує Покровська МВА.

"Минулої доби ворог двічі поцілив у інфраструктурні об’єкти міста. 11 вересня близько 10.50 стався ворожий обстріл східної частини Покровська. Влучання відбулося біля одного зі шляхопроводів. Від вибухової хвилі також зазнали пошкоджень житлові багатоквартирні будинки. А сьогодні, 12 вересня, 0 04.40 ворог знову поцілив в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнував одну із секцій шляхопроводу", - йдеться у дописі.

Наразі тип озброєння встановлюється.

Інформації щодо постраждалих не надходила.

У Мережі опублікували фото знищеного Дмитрівського мосту у Покровську. Також окупанти перебили водопостачання до міста.

Зруйнований Дмитрівський міст у Покровську. Фото із тг-каналу

Нагадаємо, за інформацією ISW, ворог просунувся на Покровському напрямку і міг захопити два села.

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