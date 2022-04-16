Російська армія зруйнувала понад 90 навчальних закладів: збитки для освіти сягають 5 млрд доларів

Пошкоджено 923 освітні заклади.

В Україні від початку війни, 24 лютого, зруйновано або пошкоджено понад тисячу навчальних закладів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, повністю зруйновано 91 навчальний заклад. Крім того, 923 зазнали різних пошкоджень: десь вибиті вікна, а десь — зруйновані стіни. Втім, наголосив керівник МОН, статистика щодня змінюється, адже після обстрілів армії РФ підтверджуються нові факти руйнувань.

За попередніми підрахунками, збитки від російської війни для освітньої інфраструктури сягнули 5 млрд доларів.

На запитання щодо планування відбудовування закладів Сергій Шкарлет відповів, що двічі зустрічався з колегами-міністрами на засіданнях Ради міністрів освіти ЄС. "Ми домовилися, що країни ЄС створять окрему програму щодо відбудови та відновлення освітньої інфраструктури. Не тільки щодо будівництва, а й щодо наповнення наших шкіл сучасним обладнанням", - розповів міністр освіти.

Як повідомлялося, російські окупанти воюють із університетами в Україні, де тривали активні бойові дії. Пошкоджені щонайменше 14 університетських будівель, а одна знищена. Росіяни обстрілювали виші та скидали на них авіабомби. Втім, у 17 областях України вищі навчальні заклади вже відновили свою роботу.