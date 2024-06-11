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Російська армія "звільняє" українські села, яких взагалі не існує

Російська армія "звільняє" українські села, яких взагалі не існує

Російська армія "звільняє" українські села, яких взагалі не існує

Черговий звіт Міноборони РФ про "перемоги" на фронті викликав подив і насмішки з боку українських військових.

Росіяни заявили про захоплення двох населених пунктів, яких взагалі не існує на карті України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Міноборони РФ у своєму черговому звіті про перемоги своїх військ на території України дало інформацію, що були звільнені від українських підрозділів населені пункти Артемівка ("ЛНР") і Тимківка Харківської області. Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість", - прокоментував Волошин.

Офіцер ЗСУ нагадав, що село Артемівка Сватівського району Луганщини ще в 2016 році було перейменоване на М'ясожарівку. Саме цю назву і мало б фігурувати у звітах, якби росіяни дійсно захопили населений пункт.

"Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року. Зазначимо: М'ясожарівку контролюють українські Сили оборони!" - наголосив спікер угруповання "Хортиця".

Ще більш курйозною видається згадка про взяття під контроль села Тимківка на Харківщині. Адже, за словами Волошина, цей населений пункт припинив існування ще за часів СССР - у далекому 1987 році.

Виходить, що російські загарбники воюють по застарілим картам і "визволяють" населені пункти, яких давно немає. 

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували фейки РФ про "взяття" Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій.

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