Російська армія "звільняє" українські села, яких взагалі не існує

Черговий звіт Міноборони РФ про "перемоги" на фронті викликав подив і насмішки з боку українських військових.
Росіяни заявили про захоплення двох населених пунктів, яких взагалі не існує на карті України.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин в коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні Міноборони РФ у своєму черговому звіті про перемоги своїх військ на території України дало інформацію, що були звільнені від українських підрозділів населені пункти Артемівка ("ЛНР") і Тимківка Харківської області. Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість", - прокоментував Волошин.
Офіцер ЗСУ нагадав, що село Артемівка Сватівського району Луганщини ще в 2016 році було перейменоване на М'ясожарівку. Саме цю назву і мало б фігурувати у звітах, якби росіяни дійсно захопили населений пункт.
"Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року. Зазначимо: М'ясожарівку контролюють українські Сили оборони!" - наголосив спікер угруповання "Хортиця".
Ще більш курйозною видається згадка про взяття під контроль села Тимківка на Харківщині. Адже, за словами Волошина, цей населений пункт припинив існування ще за часів СССР - у далекому 1987 році.
Виходить, що російські загарбники воюють по застарілим картам і "визволяють" населені пункти, яких давно немає.
Нагадаємо, раніше в РНБО спростували фейки РФ про "взяття" Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій.
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