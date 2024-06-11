Російська армія "звільняє" українські села, яких взагалі не існує

Черговий звіт Міноборони РФ про "перемоги" на фронті викликав подив і насмішки з боку українських військових.

Росіяни заявили про захоплення двох населених пунктів, яких взагалі не існує на карті України.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Назар Волошин в коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Міноборони РФ у своєму черговому звіті про перемоги своїх військ на території України дало інформацію, що були звільнені від українських підрозділів населені пункти Артемівка ("ЛНР") і Тимківка Харківської області. Однак річ у тім, що російська пропаганда вкотре довела свою недолугість і безглуздість", - прокоментував Волошин.

Офіцер ЗСУ нагадав, що село Артемівка Сватівського району Луганщини ще в 2016 році було перейменоване на М'ясожарівку. Саме цю назву і мало б фігурувати у звітах, якби росіяни дійсно захопили населений пункт.

"Слід зазначити, що цю назву носив населений пункт до 2016 року. Зазначимо: М'ясожарівку контролюють українські Сили оборони!" - наголосив спікер угруповання "Хортиця".

Ще більш курйозною видається згадка про взяття під контроль села Тимківка на Харківщині. Адже, за словами Волошина, цей населений пункт припинив існування ще за часів СССР - у далекому 1987 році.

Виходить, що російські загарбники воюють по застарілим картам і "визволяють" населені пункти, яких давно немає.

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували фейки РФ про "взяття" Вовчанська та нібито відсутність оборонних фортифікацій.

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