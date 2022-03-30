Росія з артилерії обстріляла Лисичанськ: важко поранено двох дітей

Росія з артилерії обстріляла Лисичанськ: важко поранено двох дітей

З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок.

Унаслідок артилерійського обстрілу в Лисичанську було поранено цілу родину, серед них двоє дітей. Це вже другий "важкий" обстріл за день.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Батьки отримали вогнепальні осколкові поранення. Їх стан стабілізувався. Набагато важча ситуація з дітьми. Вони перебувають в місцевій лікарні.

Також читайте Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 14 осіб

"У доньки 2020 року народження - вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок", - написав Гайдай.

З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей очікує ампутація обох нижніх кінцівок.

Нагадаємо, що у Лисичанську Луганської області російські окупанти обстріляли дитячий садок, який вдалось відремонтувати минулого року.

Читайте також: