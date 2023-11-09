Російська артилерія просіла вдесятеро: у ЗСУ заявили про свою перевагу на фронті

У жовтні українська артилерія вперше від початку повномасштабної війни почала вистрілювати більше снарядів, ніж російські загарбники.
Потужність російської артилерії на війні проти України суттєво скоротилася – від 70-80 тис. пострілів на добу на початку вторгнення до 8 тис. у середньому зараз.
Про це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів у коментарі "Українському Радіо".
За даними Сухопутних військ ЗСУ від 13 жовтня, українські війська вперше від початку повномасштабної війни почали вистрілювати більше артилерійських снарядів на день, ніж російська армія. Так, у четвертому кварталі 2023 року окупанти випускали в середньому 7 тис. снарядів на день, а українські захисники – 9 тис.
Калашніков водночас зауважив, що перевага української артилерії є зараз не на всіх ділянках фронту.
"Є Авдіївський напрям, є локації на півночі, де ворог намагається максимально завдавати вогневе ураження і здійснює максимальну кількість пострілів на день. Цифра може бути і за 10 тисяч снарядів", – повідомив представник 26 артилерійської бригади.
Просідання російської артилерії
"А якщо брати в середньому, то ситуація у ворога просіла: в деякі дні пострілів може бути 8 тисяч на добу. Якщо згадати динаміку вторгнення в березні-квітні 2022 року, то артилерійські постріли сягали 70-80 тисяч на добу. В травні минулого року вони могли показувати 60 тисяч. Потім потроху почали просідати", – розповів Калашніков.
За його словами, коли кількість пострілів ворожої артилерії зменшилася до 50 тис. на добу, російські війська вже не мали такої вогневої підтримки для їхнього наступу. Це одна з причин, чому наступ окупантів почав сповільнюватися. ЗСУ тоді почали здійснювати свій контрнаступ.
"У січні цього року ворог робив 20 тисяч пострілів на добу. Потім стало 15 тисяч. Влітку було 12 тисяч. Перелом на зменшення пострілів в них пішов у червні, липні цього року", – додав пресофіцер 26 бригади.
Він також звернув увагу, що зменшення кількості ворожих пострілів залежить не лише від кількості боєприпасів, а й від кількості знищених українськими силами вантажівок противника. Йдеться про ті машини, які мають доставляти снаряди від точки А до точки Б і на вогневі позиції росіян.
"Це ще одна причина, чому в росіян на вогневих позиціях може бути не та кількість снарядів, які вони хотіли б мати, і яка була б необхідна для масованого вогню по українських позиціях. Усе це працює вкупі", – резюмував Калашніков.
До слова, за даними Генштабу ЗСУ на 9 листопада, українські війська протягом доби знищили на фронті 36 російських артилерійських систем. Тож втрати ворога в артилерії від початку повномасштабного вторгнення сягають вже 7475 одиниць.
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