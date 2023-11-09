Російська артилерія просіла вдесятеро: у ЗСУ заявили про свою перевагу на фронті

У жовтні українська артилерія вперше від початку повномасштабної війни почала вистрілювати більше снарядів, ніж російські загарбники.

Потужність російської артилерії на війні проти України суттєво скоротилася – від 70-80 тис. пострілів на добу на початку вторгнення до 8 тис. у середньому зараз.

Про це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів у коментарі "Українському Радіо".

За даними Сухопутних військ ЗСУ від 13 жовтня, українські війська вперше від початку повномасштабної війни почали вистрілювати більше артилерійських снарядів на день, ніж російська армія. Так, у четвертому кварталі 2023 року окупанти випускали в середньому 7 тис. снарядів на день, а українські захисники – 9 тис.

Також читайте Яка насправді ситуації в РФ з ракетами і снарядами: керівник естонської розвідки розповів

Калашніков водночас зауважив, що перевага української артилерії є зараз не на всіх ділянках фронту.

"Є Авдіївський напрям, є локації на півночі, де ворог намагається максимально завдавати вогневе ураження і здійснює максимальну кількість пострілів на день. Цифра може бути і за 10 тисяч снарядів", – повідомив представник 26 артилерійської бригади.

Просідання російської артилерії

"А якщо брати в середньому, то ситуація у ворога просіла: в деякі дні пострілів може бути 8 тисяч на добу. Якщо згадати динаміку вторгнення в березні-квітні 2022 року, то артилерійські постріли сягали 70-80 тисяч на добу. В травні минулого року вони могли показувати 60 тисяч. Потім потроху почали просідати", – розповів Калашніков.

За його словами, коли кількість пострілів ворожої артилерії зменшилася до 50 тис. на добу, російські війська вже не мали такої вогневої підтримки для їхнього наступу. Це одна з причин, чому наступ окупантів почав сповільнюватися. ЗСУ тоді почали здійснювати свій контрнаступ.

Артилерійські установки Caesar українських військ / Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook

"У січні цього року ворог робив 20 тисяч пострілів на добу. Потім стало 15 тисяч. Влітку було 12 тисяч. Перелом на зменшення пострілів в них пішов у червні, липні цього року", – додав пресофіцер 26 бригади.

Він також звернув увагу, що зменшення кількості ворожих пострілів залежить не лише від кількості боєприпасів, а й від кількості знищених українськими силами вантажівок противника. Йдеться про ті машини, які мають доставляти снаряди від точки А до точки Б і на вогневі позиції росіян.

"Це ще одна причина, чому в росіян на вогневих позиціях може бути не та кількість снарядів, які вони хотіли б мати, і яка була б необхідна для масованого вогню по українських позиціях. Усе це працює вкупі", – резюмував Калашніков.

До слова, за даними Генштабу ЗСУ на 9 листопада, українські війська протягом доби знищили на фронті 36 російських артилерійських систем. Тож втрати ворога в артилерії від початку повномасштабного вторгнення сягають вже 7475 одиниць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російські військові не радіють новим снарядам? Чому боєприпаси від КНДР заслуговують добірної лайки

Читайте також: