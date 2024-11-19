Атака РФ на гуртожиток у Глухові: кількість загиблих зросла до 10 осіб, з них — 1 дитина

У Глухові під завалами після російської атаки можуть перебувати ще кілька осіб.
У Сумській області 18 листопада пізно ввечері російські війська дроном завдали удару по гуртожитку в Глухові.
Про це повідомила прес-служба МВС.
"Кількість постраждалих зросла до 13, серед них — 3 дітей. Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє людей, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що частина будівлі гуртожитку зруйнована, наразі на місці працюють рятувальники.
Нагадаємо, у Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини.
Читайте:
- Удар "Шахедів" по гуртожитку в Глухові: кількість загиблих зростає, під завалами ще є люди
- Російські війська вдарили по гуртожитку в Глухові: багато загиблих і поранених
- На Сумщині пролунало 110 вибухів