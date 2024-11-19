Атака РФ на гуртожиток у Глухові: кількість загиблих зросла до 10 осіб, з них — 1 дитина

У Глухові під завалами після російської атаки можуть перебувати ще кілька осіб.

У Сумській області 18 листопада пізно ввечері російські війська дроном завдали удару по гуртожитку в Глухові.

Про це повідомила прес-служба МВС.

"Кількість постраждалих зросла до 13, серед них — 3 дітей. Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє людей, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що частина будівлі гуртожитку зруйнована, наразі на місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у Глухові, де після влучання росіян, обвалилася частина багатоповерхівки, з-під завалів дістали тіла матері і дитини.

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