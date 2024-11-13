Російська атака на Харків: пошкоджено автівки, будівлі, є поранені

Російські безпілотники двічі атакували Салтівський район Харкова, внаслідок чого щонайменше чотири людини отримали поранення.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За сьогодні російські військові двічі атакували Салтівський район Харкова, завдавши значних пошкоджень. Перше влучання сталося поблизу торговельного центру, де постраждали понад 20 припаркованих машин та контактна мережа тролейбуса. Окрім цього, було пошкоджене скління будівлі, проте люди не постраждали.

Друге влучання сталося о 12:29, коли дрон вдарив по багатоквартирному житловому будинку. На щастя, пожежі не виникло, але четверо людей отримали осколкові поранення, їхній стан не тяжкий.

"Двоє потерпілих з уламковими пораненнями госпіталізовані — 74-річні чоловік та жінка. 84-річна жінка госпіталізована до лікарні з гіпертонічнмм кризом. У 53-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада Росія атакувала Україну близько 90 ударними дронами. Президент Зеленський повідомив про ефективну роботу ППО під час цієї комбінованої атаки.

Читайте також: