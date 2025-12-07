- Дата публікації
Категорія
- Війна
Російська атака на Україну та вибухи у РФ: головні новини ночі 7 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 грудня 2025 року:
Масований комбінований удар по Кременчуку: у місті перебої з електро-, водо- та теплопостачанням Читати далі –>
Жителі Енгельса й Саратова повідомляли про вибухи: влада заявила про загрозу атаки дронами Читати далі –>
США вивчають досвід України у використанні автономної зброї — глава Пентагону Читати далі –>
Сікорський відправив Маска на Марс Читати далі –>
“Путін робить головну ставку на це”: Жданов шокував сценаріями війни в Україні Читати далі –>