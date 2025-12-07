ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

Російська атака на Україну та вибухи у РФ: головні новини ночі 7 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 грудня 2025 року:

  • Масований комбінований удар по Кременчуку: у місті перебої з електро-, водо- та теплопостачанням Читати далі –>

  • Жителі Енгельса й Саратова повідомляли про вибухи: влада заявила про загрозу атаки дронами Читати далі –>

  • США вивчають досвід України у використанні автономної зброї — глава Пентагону Читати далі –>

  • Сікорський відправив Маска на Марс Читати далі –>

  • “Путін робить головну ставку на це”: Жданов шокував сценаріями війни в Україні Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie