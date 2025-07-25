Російська атака забрала ще одне життя: в Чернівцях знову зросла кількість жертв

Загибла жінка / Фото: Руслан Запаранюк

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У Чернівцях 25 липня зросла кількість жертв російського ракетного удару по житловому будинку — в лікарні померла 44-річна Ілона Капельницька. Жінка зазнала тяжких поранень під час атаки 12 липня і відтоді перебувала в комі.

Про це повідомив керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Чернівцях зросла до 4. Лікарі боролися за життя жінки, однак, на жаль, її не вдалося врятувати.

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«На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла тяжкопоранена чернівчанка — 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі від дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку», — йдеться в повідомленні.

Ілона Капельницька 2015 року, не маючи військового досвіду, добровільно вирушила на фронт, щоб захищати Україну. Після демобілізації вона активно займалася волонтерством і до останнього дня підтримувала ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня росіяни масовано обстріляли Львів і Чернівці. Ворог обстріляв місто 4-ма «Шахедами» та ракетою, цілив по цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ворожого обстрілу Чернівців 12 липня загинули завідувачка аптеки «Аптека Оптова С.» Діана Кравченко та працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області 43-річний Святослав Лазаренко. Згодом стало відомо, що в лікарні помер 74-річний Василь Клипич.

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