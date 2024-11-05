Російська атака на Київщину: у КОВА розповіли про наслідки

У ніч проти 5 листопада Росія атакувала Київщину дронами-камікадзе. Сили ППО збили дрони, але уламки пошкодили вікна в одному з будинків.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Під час нічної атаки на Київщину постраждалих серед населення не зафіксовано. Сили ППО не допустили влучань у критичну та житлову інфраструктуру. Проте відомо, що в одному з районів уламки збитих ворожих дронів пошкодили вікна приватного будинку.

Очільник Київської ОВА додав, що оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що на рівні НАТО немає рішення про збиття російських ракет над Україною. Одна країна - член Альянсу - не може ухвалити його

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