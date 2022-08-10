Російська авіабаза в Криму є "абсолютно законною ціллю" для ЗСУ - Міноборони Британії

Міністр назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути наслідком необережного куріння.

Україна має повне право завдавати ударів по російських військових цілях в окупованому Криму. Це місце є це місце "законною мішенню" для українців.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує The Guardian з посиланням на ВВС.

"По-перше, Росія незаконно вторглася не тільки в 2014 році, але й зараз на територію України. Згідно зі статтями ООН, Україна має повне право захищати свою територію та вживати необхідних заходів проти сил вторгнення", – пояснив очільник Міноборони.

На питання журналіста, чи законні удари по Криму, Воллес відповів: "Абсолютно легітимно для України застосувати смертоносну силу, якщо це необхідно, і застосувати силу для того, щоб повернути не лише свою територію, а й відкинути окупантів. І ця авіабаза (у Новофедорівці. – Ред.) використовувалася російськими ВПС для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що в будь-якому посібнику з війни це було б законною ціллю".

Міністр назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути наслідком необережного куріння.

"Думаю, що коли ви просто дивитесь на кадри двох одночасних вибухів, які не зовсім поруч, і про деякі пошкодження, про які повідомляється навіть російською владою, я думаю, що це не те, що відбувається, коли хтось кидає сигарету", – сказав Воллес.

Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи сталися внаслідок удару ракет, які дав Україні Захід.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Окупаційна "влада" повідомляє про постраждалих та щонайменше одну жертву.

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