Російська авіабомба впала біля дороги у Курській області: це вже щонайменше 14-й випадок від початку року

ФАБ / © Олександр Коваленко

У Курській області РФ російський бомбардувальник скинув авіабомбу поруч із автодорогою — боєприпас не долетів до цілі. Інцидент стався 2 березня в селі Довгі Буди Бєловського району, повідомляють джерела ASTRA.

За їхніми даними, авіабомба типу ФАБ впала лише за кілька метрів від дороги. На щастя, ніхто не постраждав.

Як зазначає ASTRA, це вже щонайменше 14-й випадок у 2026 році, коли російські авіабомби падають на території РФ або на тимчасово окупованих українських землях. Для порівняння, у 2025 році таких інцидентів зафіксували щонайменше 143, а у 2024-му — не менше 165.

За інформацією журналістів, причиною таких падінь може бути використання модернізованих авіабомб із так званими комплектами УМПК — вони додають крила та систему супутникового наведення, що дозволяє запускати боєприпаси без входу літака в зону ураження ППО. Водночас через недосконалість цих систем частина бомб не досягає цілі та падає на території самої Росії.

Російська влада, як стверджують джерела, намагається приховувати подібні інциденти, а у випадках, коли є постраждалі серед цивільних, часто пояснює це нібито атаками ЗСУ.

Зокрема, у січні 2026 року пов’язаний із російськими військово-космічними силами Z-канал Fighterbomber визнав, що авіабомби регулярно падають навіть у межах Бєлгорода, та навів власні версії причин таких випадків.

Доки росіяни доопрацьовуватимуть УМПК для тритонки, її використання не припиниться.