ЗСУ частково витіснили окупантів з Вовчанська на Харківщині — зведення Генштабу

Противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

У середу, 15 травня, станом на 13.30 Сили оборони України відбили наступальні дії російських окупантів в районі Вовчанська на Харківщині та частково витіснили ворожі сили із населеного пункту.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні уточнили, що тривають оборонні дії в північних і північно-західних околицях міста. Інформація щодо втрат противника уточнюється.

Загалом на Харківському напрямку зафіксовано 3 бойових зіткнення. Ворожа авіація завдала два удари по районах населених пунктів Липці та Мала Данилівка. Російські окупанти намагаються атакувати в напрямку Липців.

Від початку доби противник зосереджує найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

На Куп’янському напрямку бойові дії відбувалися в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного та М’ясожарівки. Загалом відбито 18 ворожих атак, наші воїни стримують натиск загарбників.

Найбільше ворожих атак наразі відбувалося на Покровському напрямку. Тут українські воїни стали на заваді 19 штурмовим діям окупантів. Основні зусилля агресор сконцентрував в районі Новоолександрівки, де завдав також авіаудару.

Наші війська мужньо тримають оборону, завдаючи ворогу втрат у живій силі й техніці, подекуди проводять контрнаступальні дії.

Нагадаємо, російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають.

Читайте також: