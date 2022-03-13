Російська авіація бомбила Чернігів: пошкоджено гуртожиток, один загиблий

Зруйновано кілька поверхів будинку.

Вранці у неділю, 13 березня, російська армія завдала чергового авіаудару по Чернігову.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що авіація російської федерації завдала удару на світанку, о 5:46. Внаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток: сталося руйнування від другого до дев'ятого поверху. Потім приміщення загорілося.

За попередньою інформацією, вдалося врятувати сім осіб. Одна людина загинула. Один мешканець травмований. Роботи на місці завалів наразі тривають.

Наразі на місці пожежі працюють 10 одиниць техніки та 48 членів особового складу, група піротехнічних робіт та підводного розмінування.

Як повідомлялося, напередодні російська армія розбомбила у Чернігові готель "Україна", який був візитівкою міста. Готель "Україна" розташований у центрі міста.

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