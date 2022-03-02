Російська авіація і артилерія: за добу у Харкові загинула 21 людина

Російська авіація і артилерія: за добу у Харкові загинула 21 людина

Російська армія завдавала потужних ударів.

Протягом 1 березня, коли російські війська потужна атакували Харків, загинула 21 людина, а 112 - постраждало.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, позиції оборони Харкова постійно перебували під впливом вогневих засобів ворога, авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї.

"У другій половині доби північно-східні та північні сектори міста були атаковані механізованими підрозділами ворога. Усі атаки відбито, російський ворог зазнав значних втрат, тільки техніки більше 40 одиниць, позиції утримано", - розповів Синєгубов.

Вночі тероборона, нацгвардійці та ЗСУ вели боротьбу з диверсійними групами. Одна з них намагалася вийти з міста і атакувала військовий госпіталь. Їх ліквідовано. Було знищено один ворожий літак, пілот після катапультування застрелився.

Вночі відбулось бомбардування літаками СУ 25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській).

"Щодо роботи над гуманітарним забезпеченням. За вчора зайшло в місто на логістичні центри 12 фур з продуктами та питною водою. Сьогодні будемо забезпечувати найнеобхіднішим спальні райони", - розповів очільник ОДА.