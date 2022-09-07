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Російська авіація не з’являється в небі на підконтрольній ЗСУ території - командування Повітряних сил

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Російська авіація не з’являється в небі на підконтрольній ЗСУ території - командування Повітряних сил

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російська авіація не з’являється в небі на підконтрольній ЗСУ території нашої держави. 

Авіація окупантів, яка зазнала значних втрат, більше не з’являється в небі на підконтрольній ЗСУ території України. Через це ворог б’є з відстані.

Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Зазнаючи суттєвих втрат, противник б’є з відстані, з тих рубежів, де його не може дістати наша протиповітряна оборона. Така тактика зберігається десь 3-4 місяці. Ми не бачимо пілотованої авіації на території, підконтрольній Збройним силам України", зазначив Юрій Ігнат.

Він також додав, що авіація окупантів зараз з’являється на тих напрямках, де точаться бої. Зокрема - в Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. Більше за все там з’являються гелікоптери, а також літаки Су-25.

Нагадаємо, що у середмісті Харкова триває пошукова операція, де напередодні росіяни поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1039
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