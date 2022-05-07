Російська авіація обстріляла Сумщину і частину території РФ - прикордонники

Ворожа авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумської області.

У суботу, 7 травня російські літаки обстріляли територію Сумської області, а також прикордонну частину території Російської Федерації.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Під час одного з заходів ворожі літаки, найімовірніше СУ-35, обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові збили російську крилату ракету над Сумщиною.

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