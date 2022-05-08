Російська авіація розбомбила школу на Луганщині: попередньо загинули 60 людей

У Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села.

За попередніми даними, загинули 60 людей.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що внаслідок атаки РФ на селище Білогорівка о 16:37 спалахнули пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Їхня ліквідація тривала майже чотири години, після чого почали розбирати завали.

Сергій Гайдай

“Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Швидше за все, всі 60 осіб, які залишилися під уламками будівель, загинули”, — сказав Гайдай.

Раніше обстрілами був зруйнований підвал сільського клубу, після цього школа стала єдиним укриттям у Білогорівці.

Нагадаємо, що окупанти скинули на школу в Білогорівці авіабомбу, в той час коли там переховувалися місцеві мешканці. У підвалі школи під час удару перебувало близько 90 людей.

Також росіяни накрили "Градом" Привілля: загинули двоє дітей, ще двоє й одна жінка були поранені.

Українська влада просить жителів регіонів, де триває війна, не поспішати повертатися додому

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