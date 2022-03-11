Російська авіація розстріляла дитячий табір у Сумській області: фото і відео

Одна бомба влучила просто в житловий корпус.
Російська армія обстріляла дитячий табір "Зоряний", що біля Ольшанки у Сумській області.
Про наслідки ворожого бомбардування дитячого табору розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Зазначається, що територію табору російська ворожа авіація обстріляла у ніч проти 10 березня. Російська армія скинула п'ять бомб.
Одна бомба влучила просто в житловий корпус. Як наслідок, половина будинку знищена, а в іншій половині вціліли лише стіни.
Крім того, повністю розбите приміщення котельні. Зараз відключені всі комунікації. Немає опалення. Від ударної хвилі в таборі "Зоряний" вибито всі вікна та двері.
Як повідомлялося, протягом 10 березня під час евакуації мирного населення із Сум "зеленим коридором" виїхали 2664 автомобілі, 54 – автобуси. Усього понад 12 тис людей. Це – колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру.
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