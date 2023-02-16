Російська авіація – серйозна загроза для України, але ворог втратив шалену кількість літаків: експерт

Багато зі знищених у війні російських літаків були сучасними повітряними суднами, збудованими в останні десятиліття.

Російська авіація становить для України серйозну загрозу, однак ворожі війська вже втратилв майже 300 літаків у повномасштабній війні.

Про це експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

Експерт звернув увагу, що російська авіація обмежує свою роботу в районі бойових дій. Причиною цього є робота української ППО, "тому що вони втратили велику кількість літаків".

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"Хочу сказати, що їхня кількість збитих та документально підтверджених (літаків – ред.) вже наближається до 300. Тобто це дуже велика кількість літаків, причому дуже багато з них – це сучасні літаки, які були побудовані буквально в останні десятиріччя", – розповів Риженко.

Нагадаємо, американське видання Financial Times повідомило, що Росія готує новий наступ на Україну та стягує до кордонів бойову авіацію, однак у Пентагоні наразі не бачать ознак такого нарощування.

Водночас військовий експерт Олег Жданов не виключив, що в найближчі тижні РФ змінить тактику війни та спробує влаштувати повітряний наступ на Україну.

У британській розвідці вважають малоймовірним, що російські повітряно-космічні сили готуються до розширеної повітряної кампанії, адже за теперішніх обставин на полі бою, ворог може зазнати невиправданих втрат літаків.

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