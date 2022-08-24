Російська авіація увійшла до повітряного простору Білорусі: у більшості областей України оголошена тривога

Під вечір 24 серпня ворожі літаки зайшли до повітряного простору Білорусі з території Росії. Після цього у західних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу.

Зазначається, що в повітряному просторі Білорусі перебувають три російські літаки. Один із них - російських бомбардувальник Ту-22.

Про це повідомляє моніторингова група "Бєларускі Гаюн".

"18:20 Мстиславль, чутно проліт літака з боку РФ.

08:26 Могильов, проліт двох літаків у напрямку захід/південний захід. Один із них - російських бомбардувальник Ту-22", - йдеться в повідомленні.

Станом на 18:49 повітряна тривога оголошена у західних, центральних та північних областях. Перше повідомлення про ракетну небезпеку з'явилося о 18:23 у Києві. Наразі сигнал повітряної тривоги триває. Про це свідчить мапа тривог України.

Місцева влада закликає українців не нехтувати повітряними тривогами та скористатися укриттями, оскільки саме 24 серпня західна та українська розвідки повідомляли про масштабні ракетні удари.

Мапа тривог України

Нагадаємо, у Хмельницькій області 24 серпня місцеві жителі чули вибухи, які пролунали під час останньої повітряної тривоги. Згодом інформацію про "прильоти" підтвердив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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