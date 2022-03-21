Російська авіація втратила активність у Харкові: українські військові тримають оборону міста 

Окупанти гатять, зокрема, з мінометів.

Протягом ночі російські окупаційні війська активізувалися та завдали 58 артилерійських, мінометних ударів та ударів із реактивної системи залпового вогню у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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Очільних адміністрації наголосив, що українські військові тримають оборону. "Як і попередні дні, завдяки Збройним силам, ворожа авіація по Харкову втратила активність", - наголосив Синєгубов.

Голова ОДА розповів, що рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати боєприпаси, які не розірвалися. Так, у неділю, 20 березня, вони знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500.

Як повідомлялося, під час доставки гуманітарної допомоги до міста Вовчанськ Харківської області зник зв'язок з п'ятьма водіями та одним медпрацівником. На тимчасово непідконтрольній нам території обірвався зв’язок.

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