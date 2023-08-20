Російська авіація завдала понад 20 ударів за добу: як відповіли українські льотчики

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом доби 20 серпня російська армія завдала 22 авіаційних удари та здійснила 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах на території України.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожа авіація була активною практично на всіх ділянках фронту. Авіаційних ударів, зокрема, було завдано на Сумщині, на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, а також в районі Роботине Запорізької області, Ольгівки та Садового Херсонської області.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Натомість українські льотчики завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

За даними Генштабу, цієї доби підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби, розташовані на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Там він обговорив поставки винищувачів F-16 для України. За підсумками перемовин стало відомо, що Україна отримає щонайменше 42 винищувачі F-16 від Нідерландів.

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