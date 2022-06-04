Російська авіація завдала ракетного удару по Сумщині

Російська авіація завдала ракетного удару по Сумській області.

Ракетний обстріл армією РФ стався у суботу, 4 червня, близько 04:00. Ворожа авіація здійснила шість пусків некерованими ракетами.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазнаається, що російські ракети розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.

Своєю чергою, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.

Руйнування уточнюються.

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, протягом минулої доби загарбники завдали ударів по Гірській громаді. Внаслідок ворожої атаки російської армії загинули мати з дитиною. Одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського.

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