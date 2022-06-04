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Російська авіація завдала ракетного удару по Сумщині

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Російська авіація завдала ракетного удару по Сумщині

Фото: Associated Press

Російська авіація завдала ракетного удару по Сумській області.

Ракетний обстріл армією РФ стався у суботу, 4 червня, близько 04:00. Ворожа авіація здійснила шість пусків некерованими ракетами.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зазнаається, що російські ракети розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району. 

Своєю чергою, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Руйнування уточнюються. 

© ДПСУ
Фото: ДПСУ

Як повідомлялося, протягом минулої доби загарбники завдали ударів по Гірській громаді. Внаслідок ворожої атаки російської армії загинули мати з дитиною. Одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського.

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