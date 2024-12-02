Російська авіація завдала удару по Кривому Рогу: Повітряні сили повідомили, скільки ракет збили

Усі три ракети було збито.
Російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 2 грудня трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57.
Про це це повідомили в Повітряних силах України.
Усі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".
Тим часом стало відомо про комунальну катастрофу у Кривому Розі. Там люди, які сидять без тепла, вийшли на протест. Днями майже 550 будинків, а це понад 70 тисяч мешканців міста, залишилися без опалення.
Читайте також:
- Удар по Кривому Рогу: з’явились фото наслідків
- Удар по Дніпру: з’явились деталі з фото розтрощеного реабілітаційного центру
- Атака РФ на Дніпропетровщину: які наслідки обстрілу