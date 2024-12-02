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Російська авіація завдала удару по Кривому Рогу: Повітряні сили повідомили, скільки ракет збили

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Російська авіація завдала удару по Кривому Рогу: Повітряні сили повідомили, скільки ракет збили

Ракетна атака на Кривий Ріг / Фото: ТСН.ua

Усі три ракети було збито.

Російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області 2 грудня трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57.

Про це це повідомили в Повітряних силах України.

Усі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

Тим часом стало відомо про комунальну катастрофу у Кривому Розі. Там люди, які сидять без тепла, вийшли на протест. Днями майже 550 будинків, а це понад 70 тисяч мешканців міста, залишилися без опалення. 

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