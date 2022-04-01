Російська авіація змінила тактику ведення боїв у небі

За даними Генштабу ЗСУ, російська авіація втратила уже 143 літаки та 131 вертоліт.

Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі і зосередила основну активність на сході України.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зазнавши серйозних втрат в авіаційній техніці, а нині, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити до зони дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим запитанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 1 квітня російські окупанти завдали трьох ракетних ударів по Одеській області. За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, ворог випустив ракети з території окупованого Росією Криму.

рухаються в різних напрямах.

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