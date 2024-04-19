Російська авіація змінить тактику після втрати Ту-22: Світан попередив про загрозу для українських зенітників

Після того, як зенітні підрозділи Повітряних сил разом з ГУР МОУ вперше знищили з відстані 300 км дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, російська авіація буде намагатися відстежити розташування наших зенітно-ракетних комплексів.

Таку думку висловив в коментарі телеканалу Київ24 військовий експерт Роман Світан.

За його словами, тепер російські бомбардувальники ближче, ніж на дальність 300 кілометрів, будуть боятися підходити.

“Принаймні, якщо й підходитимуть, то з певним обмеженням - або за висотою, або з системою стеження, намагаючись відстежити розташування наших зенітно-ракетних комплексів”, - зауважив експерт.

Роман Світан наголосив, що зенітно-ракетні комплекси дальнього радіусу дії С-200 дуже складно заховати.

“Сама по собі ракета 7-тонна, 10-метрова, пускова установка, цілий поїзд систем забезпечення, локаторів. Тобто вони зараз намагатимуться знайти ці ракети, намагатимуться відстежити. Можливо, даватимуть команду льотчикам, які виходять, про таке "зелене світло"... Плюс будуть, природно, намагатися прикривати "тушки", можливо, навіть "сушками", Су-35 із протиракетами", - припустив експерт.

Нагадаємо, ГУР і Повітряні сили ЗСУ знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 під час виконання ним бойового завдання. Інший ворожий літак, який прямував за ним, був змушений розвернутися.

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