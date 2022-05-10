Російська авіація знову обстріляла прикордонну територію Чернігівської області

Російська авіація знову обстрілювала прикордонну територію України.

Учора, 9 травня, літаки ворога обстрілювали некерованими ракетами прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє телеграм-канал МВС України.

"Агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області. Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі й викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вказаних обстрілів жертв немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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