Російська авіація знову обстріляла Україну з території Білорусі: аналіз

Увечері 28 серпня авіація ВКС РФ увійшла до повітряного простору Білорусі з РФ і здійснила ракетний обстріл України з території Білорусі.

Про це в Telegram-каналі повідомляє "Беларускі Гаюн".

О 19:14 із РФ через м. Мстиславль (Могилівська область) зайшли не менше 5 літаків ВКС РФ, серед яких зафіксовані надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М.

Далі маршрут російської авіації проходив через м. Рогачов (Гомельська область) та Жовтневий район (Гомельська область).

Усього з 19:29 до 19:39 було запущено щонайменше 5 ракет.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" продовжує уважно стежити за польотами та навчаннями ВКС РФ на території Білорусі.

Як повідомлялося, у День Незалежності України Лукашенко побажав українцям "мирного неба", а також "мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цинічну заяву Лукашенку. Він назвав "вітання" клоунадою та пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".

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