Російська авіакомпанія S7 скасовує всі міжнародні рейси з 5 березня

Авіакомпанія скасувала усі свої міжнародні рейси.

Відповідною заявою поділилися у своєму телеграм-каналі.

"З 5 березня S7 Airlines змушена відмінити всі рейси за міжнародними напрямками. Пасажири скасованих рейсів отримують повідомлення від авіакомпанії, наші фахівці працюють з ними в представництвах S7 Airlines. Вони допомагають туристам повернутися додому на рейсах авіакомпаній-партнерів. Також пасажири скасованих міжнародних рейсів можуть пропасти повне повернення вартості квитка після отримання смс про відміну рейсу", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше через санкції та війну проти України S7 Airlines скасувала міжнародні рейси по ряду напрямків, серед яких були і країни Європи: Австрія, Болгарія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Кіпр, Молдова, Франція.