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Російська авіакомпанія S7 скасовує всі міжнародні рейси з 5 березня

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Авіакомпанія скасувала усі свої міжнародні рейси.

Відповідною заявою поділилися у своєму телеграм-каналі.

"З 5 березня S7 Airlines змушена відмінити всі рейси за міжнародними напрямками. Пасажири скасованих рейсів отримують повідомлення від авіакомпанії, наші фахівці працюють з ними в представництвах S7 Airlines. Вони допомагають туристам повернутися додому на рейсах авіакомпаній-партнерів. Також пасажири скасованих міжнародних рейсів можуть пропасти повне повернення вартості квитка після отримання смс про відміну рейсу", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше через санкції та війну проти України S7 Airlines скасувала міжнародні рейси по ряду напрямків, серед яких були і країни Європи: Австрія, Болгарія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Кіпр, Молдова, Франція.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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