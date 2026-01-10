Російська ракета "Орешнік" може досягнути більшої частини Європи - військовий аналітик розкрив небезпеку

Ракета / © Getty Images

Реклама

Включення Росією балістичної ракети середньої дальності «Орешнік» до останніх комбінованих ударів по Україні викликало серйозне занепокоєння далеко за межами українського фронту. Атака по Львову 8 січня поставила перед Європою та НАТО невідкладні питання щодо безпеки та ефективності існуючих систем оборони.

Про це пише Sky News.

Гіперзвукова ракета, яка теоретично здатна нести ядерний заряд, була запущена по Львову в рамках інтенсивної нічної атаки. Загалом ворог використав 278 ракет та безпілотників, накривши вогнем західну, центральну та південно-східну частини України.

Реклама

Хоча фізичні руйнування у Львові обмежилися цехом держпідприємства, експерти наголошують: значення цієї атаки — у її символізмі та географії. Ракета влучила в об’єкт інфраструктури приблизно за 60 км (40 миль) від польського кордону.

«Це наближає застосування такої системи до території НАТО ще більше, ніж попередній удар по Дніпру в листопаді 2024 року», — зазначають оглядачі.

10 хвилин до Британії: характеристики «Орешніка»

Головна небезпека ракети — її швидкість та дальність. Чим швидше летить ракета, тим менше часу у систем ППО на її виявлення та перехоплення.

Дальність ракети становит до 5500 км, що дозволяє дістати до більшої частини Європи.

Реклама

За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), балістична ракета з такими характеристиками при запуску із заходу РФ може досягти Великої Британії протягом 10 хвилин.

Експерти фіксують тривожну тенденцію. Якщо раніше Україні вдавалося перехоплювати близько 80% ворожих цілей, то до останнього кварталу 2025 року цей показник впав до 54%. Гіперзвукові комплекси на кшталт «Орешніка» створені саме для того, щоб ще більше знизити ефективність протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже назвав «Орєшнік» серйозною загрозою для європейської безпеки. Деякі аналітики припускають, що це може бути модифікація ракети РС-26 «Рубєж», яку Путін намагається подати як новітню розробку.

Попереджувальний постріл Кремля

Фахівці у галузі оборони переконані: демонстрація можливостей ракети — швидкості, дальності та живучості — є справжнім посланням Москви.

Реклама

Атака відбулася на тлі змін у ядерній доктрині РФ.

Москва попередила, що будь-які військові об’єкти Британії чи Франції в Україні стануть «законними цілями».

«Орешнік» позиціонується як зброя, здатна руйнувати підземні бункери.

Хоча останній удар, ймовірно, за словами експертів, був завданий інертними боєголовками (без вибухівки), це лише підсилює шантаж Кремля. Путін демонструє готовність підвищувати ставки, намагаючись змусити НАТО відмовитися від підтримки України.

Нагадаємо, авіаексперт Валерій Романенко заявив, що загроза повторних ударів ракетою «Орешнік» у найближчі місяці є мінімальною. За його словами, Росія не має можливості для серійного виробництва цих ракет і використала їх радше як демонстрацію сили. З посиланням на дані ГУР експерт зазначив, що у Кремля могло бути не більше двох таких ракет, одна з яких уже застосована, а створення нових займе тривалий час.