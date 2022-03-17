"Делегація РФ різко збавила тон, бо наштовхнулася на опір України" - Подоляк про переговори з Москвою

"Делегація РФ різко збавила тон, бо наштовхнулася на опір України" - Подоляк про переговори з Москвою

Росія масштабно вторглася в Україну, щоб поставити ультиматум, каже Подоляк.

Російська дипломатія, яка славиться своєю грубістю, під час останніх переговорів з українською стороною різко пом’якшилась, зникло хамство з їхнього боку, оскільки повністю усвідомлюють біду, в якій опинилися через напад на Україну.

Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю WP Wiadomości.

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"Можу сказати, що останнім часом російська делегація різко збавила тон. Тепер вони об’єктивніше судять про навколишній світ і поводяться дуже правильно. Немає ні хамства, ні грубощів, властивих російській владі. Звичайно, їхня думка спотворена своєю пропагандою", - сказав він.

Крім того, Подоляк зазначив, що Росія масштабно вторглася в Україну, щоб поставити ультиматум, і саме з таким настроєм її представники прийшли на перші переговори. Але нині від цієї самовпевненості немає й сліду.

" Вони повністю усвідомлюють ту біду, в якій опинилися. Весь світ побачив, що друга за потужністю армія змушена просити допомоги у Китаю, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, бо наштовхнулася на опір України, яка, до речі, ніколи не була військовою державою. Цей міф, ретельно культивований на Заході про могутність Росії та повагу, на яку вона заслуговує, щойно зруйнувався", - розповів Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси, які б певним чином порушували наші інтереси.

"Українське суспільство не сприйме таке рішення. Люди гинуть на полі бою, а ми повинні приймати претензії Російської Федерації?!", - підсумував він.

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